POL-UN: Werne - Alleinunfall mit schwerverletzter Person auf Südkirchener Straße

Kamen (ots) - Am Freitag (07.03.2025) sind drei unbekannte Täter in ein Büro eines Hotels am Kamen Karree in Kamen eingedrungen. Nachdem sie bei einem Routinekontrollgang von einem Mitarbeiter des Hotels ertappt wurden, flüchteten sie in Richtung eines gegenüberliegenden Möbelhauses. Beschrieben werden die drei Unbekannten folgendermaßen: - Männlich - Alle dunkel gekleidet mit Kapuzenpullover - Zwischen 1,70m - ...

