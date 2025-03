Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Zeugen nach Entwendung zweier Pkw gesucht

Unna (ots)

Die Polizei Unna sucht nach dem Diebstahl zweier geparkter Fahrzeuge nach Zeugen.

Der erster Fahrzeug-Diebstahl war in der Zeit von Donnerstag (06.03.2025) auf Freitag (07.03.2025). Zwischen 22.00 Uhr und 09.30 Uhr wurde ein weißer Peugeot Boxer von einem Firmenparkplatz an der Max-Eyth-Straße in Unna, entwendet.

Bei dem Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen UN-VD40 handelt es sich um einen Lkw mit Koffer-Aufbau und Laderampe. Einen weiteren dort geparkten Lkw haben die unbekannten Täter beschädigt, sodass er nicht mehr nutzbar ist.

Der zweite Fahrzeug-Diebstahl ereignete sich am Sonntag (09.03.2025) in Unna-Massen.

Ein an der Straße "Auf der Bleiche" geparktes Fahrzeug - ein blauer Ford Focus mit dem amtlichen Kennzeichen UN-IM2222 - wurde zwischen Mitternacht und 08.00 Uhr entwendet.

Außerdem wurde am frühen Sonntagmorgen (09.03.2025) gegen 02.40 Uhr aus einem am Büddenberg in Unna-Massen geparkten Pkw eine Sonnenbrille entwendet.

Wer hat etwas beobachtet oder weiß, wo sich die entwendeten Fahrzeuge und die Sonnenbrille befinden? Hinweise zu den Tätern bitte an die Polizei in Unna unter 02303 921 3120, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de.

