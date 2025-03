Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Drei Personen bei Einbruch auf frischer Tat ertappt

Kamen (ots)

Am Freitag (07.03.2025) sind drei unbekannte Täter in ein Büro eines Hotels am Kamen Karree in Kamen eingedrungen.

Nachdem sie bei einem Routinekontrollgang von einem Mitarbeiter des Hotels ertappt wurden, flüchteten sie in Richtung eines gegenüberliegenden Möbelhauses.

Beschrieben werden die drei Unbekannten folgendermaßen:

- Männlich - Alle dunkel gekleidet mit Kapuzenpullover - Zwischen 1,70m - 1,85m groß

Ob etwas entwendet wurde, steht bislang noch nicht fest.

Hinweise, die zur Überführung der Tatverdächtigen beitragen, bitte an die Polizei in Kamen: 02307 921 3220, 02303 921 0 oder per Mail an: poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell