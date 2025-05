Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Annweiler - Ein Unfall und seine Folgen...

Annweiler (ots)

Am 26.05.2025 befuhr gegen 20:45 Uhr ein 24-jähriger Opel Fahrer die B10 in Fahrtrichtung Landau. Kurz nach dem Barbarossatunnel verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit der Leitplanke. Am PKW Opel entstand Totalschaden, die Schadenhöhe beträgt circa 5000 Euro. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte festgestellt werden, dass das Fahrzeug nicht versichert war. Zudem waren gestohlene Kennzeichen angebracht. Daher wird sich der 24-Jährige in mehreren Strafverfahren verantworten müssen.

