POL-PDLD: 3 dreiste Ladendiebe - Zeugen gesucht

Pleisweiler-Oberhofen (ots)

Am 26.05.2025, zwischen 13:30 Uhr und 14:00 Uhr, kam es im ALDI- Einkaufsmarkt im Industriegebiet Pleisweiler-Oberhofen, zu einem dreisten Diebstahl. Zwei Täter beluden einen Einkaufswagen mit Waren im Wert von 120.- Euro. Anschließend verpackten sie die Ware in Plastiktüten und begaben sich in den Eingangsbereich. Dort wartete ein dritter Täter, betrat den Markt, sodass sich die Eingangstüren öffneten und die beiden anderen Personen den Markt mit der nichtbezahlten Ware verlassen konnten. Die Fahndungsmaßnahmen nach den Dieben blieben ohne Erfolg.

Zeugen die Hinweise zu dem Tatgeschehen, den Tätern, insbesondere zu einem Fahrzeug der Täter machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern zu melden. Tel.: 06343-9334-0 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de

