Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Maikammer/Hainfeld - Fehlende Verkehrstauglichkeit wegen Drogen und Alkohol

Bild-Infos

Download

Maikammer/Hainfeld (ots)

Kurz vor 13 Uhr wurde am Sonntagmittag (25.05.2025, 12.50 Uhr) ein 24 Jahre alter Autofahrer bei Maikammer kontrolliert. Da er bei der Kontrolle außergewöhnlich stark zitterte, gab er zu, in den zurückliegenden Tagen Marihuana konsumiert zu haben. Seine Fahrt war beendet. Er musste eine Blutprobe abgeben. Sein Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Kurz vor 20 Uhr wurde bei einem 47 Jahre alten Autofahrer während einer Kontrolle in der Weinstraße in Hainfeld eine Alkoholfahne festgestellt. Ihm wurde ein Schnelltest angeboten, welchen er ablehnte. Er musste mit zur Dienststelle, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Seine Fahrerlaubnis wurde sichergestellt. Die Weiterfahrt war für ihn beendet. Auch hier musste ein Strafverfahren eingeleitet werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell