POL-PB: Bus vermeidet Unfall durch Vollbremsung - Zwei Fahrgäste leicht verletzt - Polizei sucht Zeugen

(mh) Bei einem Verkehrsunfall in Paderborn haben sich am Montagabend, 02.06., zwei Fahrgäste in einem Bus leichte Verletzungen zugezogen. Der Bus musste eine Vollbremsung durchführen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Der vermutlich beteiligte Autofahrer ist mit seinem Fahrzeug flüchtig. Die Polizei sucht Zeugen.

Der 48-jährige Busfahrer war gegen 18.50 Uhr auf dem Paderwall in Richtung Friedrichstraße unterwegs. An der Kreuzung des Paderwalls mit der Neuhäuser Straße, der Straße Kisau und der Friedrichstraße hielt er zunächst an einer roten Ampel. Als diese grün zeigte, fuhr der Bus an. In dem Moment bog ein Auto aus der Neuhäuser Straße kommend nach links in den Paderwall ab. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, bremste der Busfahrer stark ab. Dadurch stürzten im Bus eine 46-jährige und eine 27-jährige Frau. Die 46-Jährige wurde ambulant behandelt. Die 27-Jährige kam per Krankenwagen in ein Paderborner Krankenhaus. Zudem soll ein weiterer Fahrgast zu Fall gekommen sein. Er verließ die Unfallstelle jedoch vor dem Eintreffen der Polizei. Bei dem beteiligten zweiten Fahrzeug soll es sich um einen weißen VW Golf gehandelt haben. Das Kennzeichen ist nicht bekannt.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem flüchtigen Golf und zu dessen Fahrer geben können, sowie den dritten verunfallten Fahrgast des Buses, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

