POL-PB: Verkehrsunfall zwischen 27-jährigem Pedelec Fahrer und unbekanntem Auto - Zeugen gesucht

Paderborn (ots)

(BB) Bei einem Unfall auf dem Frankfurter Weg in Paderborn hat sich am Montag, 02. Juni, ein 27-jähriger Pedelecfahrer leichte Verletzungen zugezogen. Ein vermutlich beteiligtes Fahrzeug ist flüchtig. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Pedelecfahrer fuhr gegen 17:41 Uhr auf dem Radweg des Frankfurter Wegs in Fahrtrichtung Barkhauser Straße. Auf Höhe des Parkplatzes eines Fitnessstudios bog ein unbekannter Fahrzeugführer in einer silbernen Limousine aus der Grundstücksausfahrt auf die Straße ab. Der Pedelecfahrer wich auf den Fahrradschutzstreifen aus, stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Es kam zu keinem Zusammenstoß. Das Auto entfernte sich in unbekannte Richtung vom Unfallort. Ergänzende Angaben zu der silbernen Limousine und zu den Fahrzeuginsassen sind nicht bekannt. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

