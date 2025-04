Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfall in der Goethestraße in Kirkel-Neuhäusel

Kirkel (ots)

Am 02.04.2025, gegen 11:00 Uhr, befuhr die Fahrzeugführerin eines schwarzen PEUGEOT die Goethestraße in Kirkel-Neuhäusel. In Höhe der dortigen Hausnummer 23 touchiert diese mit dem rechten Außenspiegel einen weißen PKW, welcher zu diesem Zeitpunkt am rechten Fahrbahnrand abgestellt war.

Im Nachgang konnte die Unfallverursacherin den weißen PKW jedoch nicht mehr feststellen, sodass ein Personalienaustausch nicht gewährleistet werden konnte. Nähere Informationen sind zu dem weißen Fahrzeug nicht bekannt.

Etwaige Zeugen bzw. der geschädigte Fahrzeughalter, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell