Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Ermittlungen nach Diebstählen aus Fahrzeugen

Meschede (ots)

In Freienohl kam es in der Nacht von Montag auf Dienstag zu mehreren Diebstählen aus Fahrzeugen. Insgesamt liegen der Kriminalpolizei elf Fälle vor. Bei den Tatörtlichkeiten handelt es sich um die Mozartstraße, Schillerstraße, Trift, Am Roa, Am Scheidtkopf, Hermann-Löns-Weg, Von-Eichendorf-Straße sowie die Goethestraße. Bislang unbekannte Täter machten sich im benannten Tatzeitraum an insgesamt elf Fahrzeugen zu schaffen. Diese blieben überwiegend unbeschädigt, sodass davon ausgegangen werden kann, dass die Täter über eine entsprechende Technik zum Öffnen der Fahrzeuge verfügen. Die Tatbeute ist in den meisten Fällen eher gering. Kleine Bargeldbeträge oder z. B. zurückgelassene Kopfhörer wurden in diesem Zusammenhang entwendet. Die Fahrzeuge wurden gezielt durchsucht. Auch die Handschuhfächer oder sonstige Ablagen wurden durchwühlt. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, welche Angaben zur Sache oder auch verdächtigen Personen in diesem Zusammenhang machen können. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Meschede unter der Telefonnummer 0291 - 90200 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell