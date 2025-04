Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Festnahme nach Betrug

Haftbefehl

Eslohe (ots)

In Eslohe kam es am Samstag zu einem Polizeieinsatz. Gegen 19:00 Uhr erhielt die Polizei in Meschede Kenntnis über einen säumigen Zahler in Eslohe - Kückelheim. Vor Ort konnten die Einsatzkräfte einen 30jährigen Mann aus Duisburg (Geschädigter) antreffen und erste Informationen erlangen. Demnach buchte eine zunächst unbekannte männliche Person über eine App eine Fahrt von Duisburg nach Eslohe - Kückelheim. In der Nähe des Sportplatzes verließ der Fahrgast fluchtartig das Fahrzeug und entfernte sich in ein dortiges Waldstück. Die Einsatzsituation blieb nicht unbemerkt, sodass die Einsatzkräfte vor Ort Kontakt zu Zeugen herstellen konnten. Im weiteren Verlauf konnte der flüchtige Fahrgast zu Fuß durch Beamte der Wache Meschede eingeholt und festgenommen werden. Unternommene Versuche über seine wahre Identität zu täuschen, ließen im Rahmen einer ersten Vernehmung Zweifel an seinen Angaben aufkommen. Die Polizei konnte die korrekten Personalien noch am selben Abend in Erfahrung bringen und stellte im selben Zuge fest, dass gegen die Person ein Haftbefehl besteht. Bei dem Festgenommenen handelt es sich um einen 20jährigen Mann aus Duisburg. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Ein erneutes Ermittlungsverfahren wegen Betruges wurde eingeleitet.

