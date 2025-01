POL-RE: Bottrop: Autofahrer fährt ohne Führerschein und kollidiert mit Baum

Recklinghausen (ots) - Am Samstagmorgen kam es auf der Hervester Straße in Dorsten zu einem Verkehrsunfall bei dem eine Person schwer verletzt wurde Ein 63-Jähriger Dorstener befuhr gegen 07:40 Uhr die Hervester Straße in Richtung Wulfen. Aus bisher unbekannten Gründen kam er mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Denkmal und überschlug sich. Der Fahrer konnte sich vor Eintreffen der ...

mehr