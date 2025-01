Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Mann schlägt Autoscheibe ein - Tatverdächtiger nach Zeugenhinweis gefasst

Recklinghausen (ots)

Am Mittwochmorgen konnte ein aufmerksamer Zeuge gegen 08.20 Uhr einen Mann dabei beobachten, wie er zunächst die Fensterscheibe der Beifahrerseite eines Autos einschlug und anschließend den Innenraum durchwühlte. Hiernach stieg er als Beifahrer in ein anderes Auto ein und flüchtete. Dank der Personenbeschreibung und des genannten Kennzeichens, konnte die Polizei im Rahmen der anschließenden Fahndung einen 29-jährigen Tatverdächtigen stellen. Der Mann aus Marl saß auf dem Beifahrersitz des zuvor beschriebenen Autos, während ein 31-Jähriger aus Dorsten fuhr. Bei der Kontrolle ergaben sich Hinweise darauf, dass beide Insassen unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und Alkohol standen und keinen gültigen Führerschein hatten. Ermittlungen vor Ort ergaben, dass auch der 29-Jährige zuvor am Steuer saß. Das Auto hatte weder gültige Kennzeichen noch einen aktuellen Versicherungsschutz. Im Auto befand sich nach ersten Erkenntnissen Diebesgut, welches noch zugeordnet werden muss. Den beiden Männern wurde auf der Polizeiwache eine Blutprobe entnommen. Die Ermittlungen des zuständigen Kommissariats dauern an.

