Polizei Paderborn

POL-PB: Auffahrunfall auf der Riemekestraße mit einem Schwerverletzen

Paderborn (ots)

(ivdh) Bei einem Verkehrsunfall auf der Riemekestraße in Paderborn hat sich am Montagnachmittag, 02. Juni, ein Rollerfahrer schwere Verletzungen zugezogen.

Die 78-jährige Fahrerin eines Suzuki Ignis bog gegen 16:29 Uhr von der Rathenaustraße auf die Riemekestraße in den dortigen Baustellenbereich, ab. Dort fuhr sie auf den 68-jährigen Rollerfahrer auf. Dieser kollidiert mit dem Skoda Fabia einer 39-Jährigen, die vor ihm in gleicher Richtung unterwegs war. Der Rollerfahrer stürzte, wurde zwischen den beiden Autos eingeklemmt und mehrere Meter mitgeschleift, bis der Suzuki und der Skoda zum Stillstand kamen. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Paderborner Krankenhaus. Der Gesamtschaden der Fahrzeuge beläuft sich auf rund 9.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell