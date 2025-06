Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Schmuck aus Einfamilienhaus gestohlen.

Lippe (ots)

Vermutlich durch eine nicht verschlossene Tür gelangten Einbrecher im Zeitraum 28.05. - 02.06.2025 in ein Einfamilienhaus in der Franz-Liszt-Straße. Die Unbekannten hinterließen keine offensichtlichen Einbruchsspuren, so dass die Tat erst mit zeitlichem Verzug festgestellt wurde. Sie entwendeten aus dem Haus hochwertigen Schmuck. Das Kriminalkommissariat 2 sucht Zeugen: Wer Hinweise zum Einbruch geben kann, meldet sich bitte telefonisch unter (05231) 6090.

