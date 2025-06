POL-Pforzheim: (FDS) Loßburg - Alkoholisiert in den Gegenverkehr

Pforzheim (ots) - Bereits am Samstag ist es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen in der Innenstadt am Leopoldplatz in Pforzheim gekommen. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen schlugen gegen 19:00 Uhr mehrere Personen aufeinander ein. Hierbei wurde offenbar ein Pfefferspray ...

mehr