Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis)(PF) - Mehrere Pkw aufgebrochen

Friolzheim /Pforzheim (ots)

In den vergangenen Nächten wurde aus Fahrzeugen Werkzeug entwendet

Um das teilweise hochwertige Werkzeug zu stehlen, schlugen Täter die Heckscheibe an den Pkw ein. Dabei hatten es die Diebe offensichtlich gezielt auf Firmenfahrzeuge abgesehen, in denen wertvolle Arbeitsgeräte zu erwarten waren. Bislang sind der Polizei vier gleichgelagerte Fälle aus der Mönsheimer Straße und der Falkenstraße in Friolzheim, der Habermehlstraße und der Eugen-Bolz-Straße in Pforzheim bekannt. Ungeachtet des Sachschadens wurde Werkzeug im Gesamtwert von mehr als 12.000 Euro ergaunert. Ob die Taten in Zusammenhang stehen und von ein und demselben Täter begangen wurde, ist noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Sollte es Zeugen für die Aufbrüche geben, so nimmt jedes Polizeirevier des Polizeipräsidium Pforzheim die Hinweise gerne entgegen.

Alexander Uhr, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell