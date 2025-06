Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Körperverletzung - Polizei sucht Zeugen

Pforzheim (ots)

Jugendlicher wird von Autofahrer am Hals gepackt

Ein 17-Jähriger fuhr am vergangenen Montagabend gegen 19:15 Uhr mit seinem E-Scooter die Schwarzwaldstraße stadteinwärts. Laut seinen Angaben habe ihn ein Autofahrer in Höhe der Hausnummer 66 angehalten und in der Folge am Hals gegen die Wand gedrückt. Weiterhin soll es zu Beleidigungen gekommen sein.

Offensichtlich seien mehrere Personen auf diesen Vorfall aufmerksam geworden. Die Polizei bittet nun mögliche Zeugen, sich beim Polizeirevier Pforzheim-Nord unter 07231 186-3211 zu melden.

Alexander Uhr, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell