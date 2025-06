POL-Pforzheim: (CW) Dobel - Schadensfall in Mehrparteienhaus durch Sanitärarbeiten - vier Wohnungen vorübergehend unbewohnbar

Eisingen (ots) - Von Dienstag auf Mittwoch haben Unbekannte in einer Schule auf der Suche nach Wertgegenständen Sachschaden angerichtet und sind letztlich mit etwas Bargeld geflüchtet. Nach bisherigem Sachstand gelangte die Täterschaft zwischen 17:45 Uhr und 07:20 Uhr am Folgetag offenbar über ein Fenster in das in der Straße "Bergäcker" gelegene Schulgebäude. ...

