Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Türen mutwillig beschädigt

Kaiserslautern (ots)

Wegen einer mutwilligen Sachbeschädigung haben sich drei Jugendliche aus dem Stadtgebiet eine Strafanzeige eingehandelt. Ein Zeuge beobachtete das Trio am Sonntagnachmittag dabei, als es sich an einer Hauseingangstür in der Slevogtstraße zu schaffen machte. Wie sich herausstellte, wurde das Türschloss mit Sekundenkleber besprüht und dadurch beschädigt.

Zwei der mutmaßlichen Täter im Alter von 15 bis 17 Jahren wurden von dem Zeugen zweifelsfrei erkannt. Einer der Beteiligten war erst am Tag zuvor an dem Haus aufgefallen, weil er eine Wohnungstür durch einen Tritt beschädigt hatte. Die weiteren Ermittlungen dauern an. |cri

