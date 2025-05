Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: 18-Jähriger betrunken am Steuer

Kaiserslautern (ots)

Weil er alkoholisiert am Straßenverkehr teilnahm, hat die Polizei am frühen Sonntagmorgen einen jungen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Der 18-Jährige aus dem nördlichen Landkreis geriet gegen 6.30 Uhr in der Pariser Straße in eine routinemäßige Kontrolle. Dabei fiel sein starker Alkoholgeruch auf.

Da für den jungen Fahrer die Null-Promille-Grenze gilt, wurde er zum Atemtest gebeten. Dieser zeigte zunächst einen Wert von 0,98 Promille an. Der 18-Jährige musste für weitere Tests mit zur Dienststelle kommen. Hier wurde ein Pegel von 1,16 Promille festgestellt. Daraufhin wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen und er musste seinen Führerschein sowie die Fahrzeugschlüssel abgeben. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr zu. Seinen Führerschein wird er vermutlich nicht so schnell wiederbekommen. |cri

