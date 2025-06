Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Polizei sucht nach Verkehrsunfallflucht zwei Zeugen

Pforzheim (ots)

Nach dem sich ein Verkehrsteilnehmer am Dienstagmittag in der Weststadt unerlaubt von der Unfallstelle entfernte, sucht die Verkehrspolizeiinspektion zwei Fußgängerinnen, welche das Geschehen beobachtet haben dürften.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr am Dienstag, gegen 11.45 Uhr, ein bislang unbekannter VW-Lenker die Maximilianstraße in Richtung Innenstadt. Aus noch unklarer Ursache kam der Pkw nach rechts ab und streifte einen in einer Parkbucht ordnungsgemäß abgestellten BMW. Hierbei entstand an dem parkenden Fahrzeug ein Schaden von ca. 8000 Euro.

Offensichtlich dürften zwei Fußgängerinnen den Unfall beobachtet haben. Die Polizei bittet nun mögliche Zeugen, insbesondere die beiden erwähnten Frauen, sich bei der Verkehrspolizeiinspektion Pforzheim unter 07231 186-3111 zu melden.

Benjamin Koch, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell