Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Eisingen - Einbrecher dringen in Grundschule ein

Eisingen (ots)

Von Dienstag auf Mittwoch haben Unbekannte in einer Schule auf der Suche nach Wertgegenständen Sachschaden angerichtet und sind letztlich mit etwas Bargeld geflüchtet.

Nach bisherigem Sachstand gelangte die Täterschaft zwischen 17:45 Uhr und 07:20 Uhr am Folgetag offenbar über ein Fenster in das in der Straße "Bergäcker" gelegene Schulgebäude. Im Inneren drangen die Täter in verschiedene Räumlichkeiten ein und beschädigten hierdurch mehrere Türen. Auch wurden Schränke geöffnet und deren Inhalt durchwühlt. Die Höhe des Diebesguts wird auf rund 40 Euro geschätzt. Der entstandene Sachschaden wird mit einen niedrigen, dreistelligen Betrag beziffert.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Pforzheim-Nord unter der Telefonnummer 07231 186-3211 zu melden.

Sabine Maag, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell