Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Paket bestellt, Polizei geliefert bekommen

Baden-Baden (ots)

Mit behördlichem Besuch rechnete ein Mann vergangene Woche sicherlich nicht, als er ein betrügerisch erlangtes Paket erwartete. Nachdem zuvor eine Frau Bestellbestätigungen eines Versandhandels und eine Sendungsverfolgung zu einem mit ihren Daten missbräuchlich bestellten Paket erhielt, erstattete sie in Hessen online Anzeige. Da die Lieferadresse in Baden-Baden lag, nahm die hessische Polizei unmittelbar Kontakt mit ihren Kollegen in der Kurstadt auf. Kräften des Polizeipostens Baden-Baden Mitte und des Bezirksdienstes des Polizeireviers Baden-Baden gelang am Dienstagnachmittag dann die Ermittlung des Tatverdächtigen: Beim Zustellen des Pakets an den tatverdächtigen 20-Jährigen konnte dieser vorläufig festgenommen werden. Er muss sich nun mit einem Ermittlungsverfahren auseinandersetzen. /rs

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell