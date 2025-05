POL-OG: Baden-Baden, Oos - Müllhäuschen in Brand geraten

Hohberg (ots) - Zu einem Unfall mit einer leichtverletzten Motorradfahrerin kam es am Donnerstagabend in der Binzburgstraße. Gegen 19:10 Uhr fuhr ein 64-jähriger Mercedes-Fahrer die Binzburgstraße von Höfen kommend in Richtung Hofweier und musste an der Einmündung zur Straße "An der Bundesbahn" zum Linksabbiegen wegen Gegenverkehr anhalten. Die 17-jährige Fahrerin eines nachfolgenden Leichtkraftrades bemerkte dies ...

mehr