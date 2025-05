Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Flucht vor Verkehrskontrolle

Kehl (ots)

Eine leichtverletzte Sozia und ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort zieht die Flucht vor einer Verkehrskontrolle am Donnerstagnachmittag für einen noch unbekannten Rollerfahrer nach sich. Gegen 15:50 Uhr sollte der Fahrer des Rollers in der Hauptstraße an einer Kontrollstelle einer Überprüfung unterzogen werden. Trotz Anhaltezeichens eines Polizeibeamten wich der in Richtung Innenstadt fahrende Unbekannte nach links aus, wo ein entgegenkommender Pkw dadurch anhalten musste. Darauf beschleunigte der Rollerfahrer wieder, wodurch seine 16-jährige Sozia vom Zweirad fiel und sich durch den Sturz offenbar leicht verletzte. Der Unbekannte flüchtete daraufhin und ließ die Mitfahrerin zurück. Nach Untersuchung durch den Rettungsdienst konnte sie in die Obhut eines Erziehungsberechtigten übergeben werden. Gegen den noch unbekannten Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. /rs

