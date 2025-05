Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hohberg - Durch Auffahrunfall leicht verletzt

Hohberg (ots)

Zu einem Unfall mit einer leichtverletzten Motorradfahrerin kam es am Donnerstagabend in der Binzburgstraße. Gegen 19:10 Uhr fuhr ein 64-jähriger Mercedes-Fahrer die Binzburgstraße von Höfen kommend in Richtung Hofweier und musste an der Einmündung zur Straße "An der Bundesbahn" zum Linksabbiegen wegen Gegenverkehr anhalten. Die 17-jährige Fahrerin eines nachfolgenden Leichtkraftrades bemerkte dies offenbar zu spät und fuhr dem Mercedes auf. Durch den Unfall verletzte sie sich leicht. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro. /rs

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell