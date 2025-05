Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bietigheim - Freilaufende Hunde

Bietigheim (ots)

Am Donnerstagnachmittag wurde die Polizei auf zwei freilaufende Hunde hingewiesen, die unter anderem auf einem Schulgelände in der Wilhelmstraße herumliefen. Nachdem die Kinder vorsichtshalber in die Klassenzimmer geholt wurden, liefen die beiden Streuner in Richtung Malscher Straße. Dort sprangen sie über eine Mauer und hielten sich, mit Einverständnis des Besitzers, eine Zeitlang auf einem Gartengrundstück auf. Während sich die Beamten des Polizeipostens Bietigheim um einen Platz in einem Tierheim bemühten, konnte kurz darauf der Hundebesitzer ausfindig gemacht und die Hunde übergeben werden. Eine Bedrohung durch die Hunde ist der Polizei bisher nicht bekannt geworden.

/vo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell