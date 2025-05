Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern, K5311 - Auto überschlagen

Achern (ots)

Während ihrer Fahrt auf der K5311 von Rheinbischofsheim in Richtung Wagshurst ist in der Nacht auf Donnerstag eine Mazda-Fahrerin etwa 500 Meter vor dem Ortseingang Wagshurst in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und hat sich im Anschluss überschlagen. Das Auto kam nach etwa 50 Metern auf dem Dach liegend in einem Feld zum Stillstand. Die 34 Jahre alte Unfallverursacherin sowie ihre Beifahrerin wurden bei dem sich kurz vor 2 Uhr zugetragenen Unfall verletzt. Ein hinzugerufenes Familienmitglied soll die Verletzten in eine Klinik gebracht haben. Ein dort durchgeführter Atemalkoholtest erbrachte bei der 34-Jährigen einen Wert von knapp einem Promille. Neben der Alkoholisierung dürfte überdies nicht angepasste Geschwindigkeit zu dem Unfallgeschehen beitragen haben. Der Führerschein der Frau wurde sichergestellt. Der entstandene Sachschaden wird von den Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch auf etwa 10.000 Euro beziffert. Der Mazda musste abgeschleppt werden.

/ph

