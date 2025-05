Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Zwei Tote in Wohnung aufgefunden, Kriminalpolizei ermittelt

Nachtragsmeldung

Lahr (ots)

Die Ermittlungen der Beamten der Kriminalpolizei Offenburg sowie Angaben von Zeugen deuten aktuell darauf hin, dass das getrenntlebende Ehepaar im Verlauf des Mittwochs in Streit geraten war. Der Grund dafür dürfte in der persönlichen Beziehung der Beteiligten zu suchen sein.

Die bisherigen Erkenntnisse der am Tatort eingesetzten Kriminaltechniker lassen darauf schließen, dass sowohl die 37-Jährige, als auch der 30 Jahre alte Mann nach dem Streit durch Schüsse aus der vor Ort sichergestellten Pistole zu Tode kamen. Der genaue Tatablauf ist weiterhin Gegenstand der Ermittlungen. Es besteht der Verdacht, dass der 30-Jährige zunächst die Frau und anschließend sich selbst erschossen hat.

Der Mann war Polizeibeamter, der im Polizeipräsidium Freiburg seinen Dienst verrichtete. Bei der Handfeuerwaffe handelte es sich nach derzeitigem Ermittlungsstand um die Dienstwaffe des Mannes.

Ursprungsmeldung vom 14.05.2025, 22.03 Uhr

Am heutigen Mittwoch wurden in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Jammstraße zwei leblose Personen entdeckt. Die Kriminalpolizei Offenburg hat umgehend die Ermittlungen aufgenommen.

Gegen 18:45 Uhr meldeten Zeugen den Verdacht, dass sich in der betreffenden Wohnung ein Vorfall ereignet haben könnte. Zum Zeitpunkt der Meldung hielten sich dort eine 37 Jahre alte Frau und ihr ehemaliger Partner auf. Beide waren nicht mehr erreichbar. Zudem sollen laut Nachbarn im Vorfeld bereits mehrere Knallgeräusche zu hören gewesen sein.

Beim Betreten der Wohnung fanden die alarmierten Polizeikräfte die Frau und ihren 30 Jahre alten Ex-Partner leblos vor. In unmittelbarer Nähe des Mannes wurde eine Pistole sichergestellt.

Nach ersten Einschätzungen der Kriminalbeamten liegen derzeit keine Hinweise auf die Beteiligung weiterer Personen vor. Die Ermittlungen dauern an.

