POL-PDWIL: Unfallflucht in der Otto-Hahn-Straße

Wittlich (ots)

Am 02.12.2024 im Zeitraum von 07:30 Uhr bis 17:30 Uhr kam es in der Otto-Hahn-Straße in 54516 Wittlich zu einem Verkehrsunfall, bei dem der Unfallverursacher von der Unfallstelle flüchtete. Bei dem Verursacherfahrzeug soll es sich um einen LKW samt Auflieger gehandelt haben, welcher beim Rangieren einen geparkten Pritschenwagen beschädigte.

Der Verkehrsunfall soll durch einen bislang unbekannten Unfallzeugen beobachtet worden sein, welcher dem Halter des Pritschenwagens einen Zettel hinterließ, ohne jedoch seinen Namen zu nennen. Im Zuge dieses Zeugenaufrufs wird insbesondere dieser Unfallzeuge gebeten, sich unter 06571 926-0 bei der Polizeiinspektion Wittlich zu melden. Auch weitere Unfallzeugen oder der Unfallverursacher selbst, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

