POL-OG: Rheinmünster, K3762 - Fahranfänger zu schnell unterwegs

Nicht angepasste Geschwindigkeit dürfte nach derzeitigen Feststellungen ursächlich gewesen sein, dass ein 16 Jahre alter Kraftradfahrer am Mittwochabend in der ersten Linkskurve nach dem Ortsausgang Schwarzach von seiner Fahrspur abkam und abseits der Straße mit einem Verkehrszeichen kollidierte. Der Fahranfänger trug bei dem sich kurz vor 22:30 Uhr zugetragenen Unfall schwere Verletzungen davon und musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. Derzeit liegen den Beamten des Polizeireviers Bühl keine Hinweise auf eine Beteiligung anderer Verkehrsteilnehmer vor. An der Yamaha des Jugendlichen ist ein Schaden von etwa 1.000 Euro entstanden.

