POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Brand einer Mülltonne

Augsburg (ots) - Haunstetten - Am gestrigen Dienstag (10.12.2024) kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 35-jährigen Autofahrer und einem 66-jährigen Rollerfahrer in der Hofackerstraße. Der 66-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Gegen 17.15 Uhr fuhr 35-Jährige mit seinem Auto in der Alten Straße in Fahrtrichtung Norden. An der Kreuzung zur Hofackerstraße übersah der Autofahrer offenbar den ...

