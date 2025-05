Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Seniorin über Umwege nach Hause gebracht

Lahr (ots)

Am vergangenen Sonntagnachmittag wurde durch eine Passantin eine 86-jährige Dame im Bereich der Werderstraße angetroffen, welche einen desorientieren Eindruck machte. Die aufmerksame Frau zögerte nicht und versuchte der Seniorin zu helfen, wieder nach Hause zu kommen. Aufgrund eines Aufklebers am Rollator der älteren Frau lag die Vermutung nahe, dass es sich bei ihr um eine Bewohnerin einer nahe gelegenen Pflegeeinrichtung handle, zu welcher sie in der Folge durch die Passantin begleitet wurde. Dort wurde jedoch niemand vermisst, weshalb die Beamten des Polizeireviers Lahr hinzugerufen wurden. Gemeinsam konnte schlussendlich die richtige Pflegeeinrichtung ausfindig gemacht und die Dame wohlbehalten in die Obhut des bereits suchenden Pflegepersonals übergeben werden. /am

