POL-HH: 250508-1. "Hamburg gibt Acht!" - Saisonauftaktveranstaltung für Motorradfahrende am Fähranleger Zollenspieker

Hamburg (ots)

Zeit: Sonntag, 11.05.2025, 11:00 Uhr bis 15:00 Uhr Ort: Hamburg-Kirchwerder, Fähranleger Zollenspieker

Am kommenden Sonntag veranstaltet die Polizei Hamburg am Fähranleger Zollenspieker im Rahmen der Kampagne "Hamburg gibt Acht!" einen Informationstag zum Start in die Zweiradsaison. Vertreter der Motorradstaffel der Johanniter-Unfall-Hilfe werden ebenfalls vor Ort sein.

Alljährlich zieht es bei steigenden Temperaturen und länger werdenden Tagen die Motorradfahrenden wieder in den öffentlichen Straßenverkehr. Bei aller Freude und dem besonderen Fahrvergnügen sind auch immer wieder Motorradunfälle mit zum Teil schwerwiegenden Folgen zu beklagen.

In den vergangenen drei Jahren kam es in Hamburg zu rund 2.310 Verkehrsunfällen unter Beteiligung von Krafträdern, bei denen elf Personen verstarben. Zudem wurden über 1.156 Unfallbeteiligte leicht verletzt, 213 sogar schwer. Die häufigsten Hauptunfallursachen waren hierbei Fehler beim Wenden, ungenügender Sicherheitsabstand und nicht angepasste Geschwindigkeit.

Interessierte sind zu fachkundigen Gesprächen mit Polizistinnen und Polizisten der Präventionsabteilung der Verkehrsdirektion (VD 6), Vertretern der Motorradstaffel der Johanniter-Unfall-Hilfe und Partnern der Kampagne "Hamburg gibt Acht!" an dem beliebten "Biker-Treff" eingeladen.

Es besteht zudem die Möglichkeit, ein ProViDa-Krad (Polizei-Motorrad, ausgerüstet mit entsprechender Messtechnik zur mobilen Geschwindigkeitsüberwachung) zu besichtigen.

Bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung nicht statt. Hierüber wird gegebenenfalls gesondert informiert.

