Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Kontrollmaßnahmen am Nürburgring

Nürburgring (ots)

Wie bereits am 10.03.2025 berichtet wurde, kam es zum Saisonstart der Touristenfahrten bei milden Temperaturen und Sonnenschein zu einem sehr hohen Besucheraufkommen. In Folge dessen wurden am heutigen Samstag, den 05.04.2025, bei ebenfalls sonnigen Wetter verstärkte Verkehrskontrollen federführend durch die Polizeiinspektion Adenau in der Umgebung des Nürburgrings durchgeführt.

Dabei konnte festgestellt werden, dass bei sieben Kraftfahrzeugen die Betriebserlaubnis erloschen war. Neben der Untersagung der Weiterfahrt, wurde gegen die betroffenen Fahrzeugführer ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Zusätzlich konnte bei drei Fahrzeugen mit ausländischer Zulassung festgestellt werden, dass die Fahrzeuge sich in einem nicht vorschriftsmäßigen Zustand befanden, wodurch die Verkehrssicherheit wesentlich beeinträchtigt war. Gegen die jeweiligen Fahrzeugführer wurde ebenfalls ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Die Polizei empfiehlt, beim Kauf von Fahrzeugteilen und Fahrzeugen darauf zu achten, dass alle geforderten Genehmigungen und Prüfzeichen vorliegen bzw. vorhanden sind.

Neben weiteren Ordnungswidrigkeiten, wurden ebenfalls zwei Strafanzeigen wegen dem Anfangsverdacht des verbotenen Kraftfahrzeugrennens und eine Strafanzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis aufgenommen.

In einem Fall der beiden genannten verbotenen Kraftfahrzeugrennen wurde, nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft, der Führerschein des Beschuldigten sichergestellt.

Gemäß § 315 d (1) StGB wird, wer im Straßenverkehr ein nicht erlaubtes Kraftfahrzeugrennen ausrichtet oder durchführt, als Kraftfahrzeugführer an einem nicht erlaubten Kraftfahrzeugrennen teilnimmt oder sich als Kraftfahrzeugführer mit nicht angepasster Geschwindigkeit und grob verkehrswidrig und rücksichtslos fortbewegt, um eine höchstmögliche Geschwindigkeit zu erreichen, mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

Die Polizei Adenau wird auch zukünftig, insbesondere an besucherstarken Tagen, Verkehrskontrollen unter anderem im Bereich des Nürburgrings durchführen und festgestellte Verstöße konsequent ahnden.

