Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rheinmünster - Helfer im Urlaub

Rheinmünster (ots)

Ein unglücklicher Urlaubsstart endete doch noch positiv. Ein Mann verlor diese Woche auf dem Weg in den Urlaub seinen Geldbeutel im Terminal des Flughafens. Nach dem Auffinden gelang es den Beamten des Polizeipostens Flughafen-Rheinmünster, den Mann auf Teneriffa ausfindig zu machen und ihn telefonisch zu kontaktieren. Mehr noch: Weil ein Postenbeamter selbst wenig später dorthin in seinen Urlaub startete, verabredete man sich auf der Insel zur Übergabe. Der Mann konnte das Portemonnaie, sicherlich überglücklich, am Urlaubsort in Empfang nehmen. /rs

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell