Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Briefkasten gesprengt

Landkreis Sömmerda (ots)

Montagabend hatten Randalierer im Landkreis Sömmerda einen Briefkasten gesprengt. Gegen 21:30 Uhr legten die Täter in Gebesee ein noch unbekanntes Sprengmittel in den Briefkasten und flüchteten. Durch die Detonation wurde der 53-jährige Hausbesitzer auf das Geschehen aufmerksam und informierte die Polizei. Die Beamten sicherten am Tatort Spuren und haben die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. An dem Briefkasten entstand ein Schaden von etwa 60 Euro. (SE)

