LPI-EF: Autofahrer flüchtet vor Polizei

Erfurt (ots) - Am vergangenen Wochenende stahl ein Dieb in Erfurt Diesel im Wert von mehreren hundert Euro. In der Johannesvorstadt war der Unbekannte auf ein umzäuntes Gelände gelangt. Dort machte er sich an zwei Baggern zu schaffen. Er brach die Tankverschlüsse auf und zapfte insgesamt um die 200 Liter Diesel ab. Anschließend floh er in unbekannte Richtung. Der Eigentümer bemerkte den Diebstahl Montagmorgen und erstattete Anzeige bei der Polizei wegen des besonders ...

