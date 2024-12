LPI-EF: 95.000 Euro Schaden nach Hausbrand

Erfurt (ots) - Am vergangenen Wochenende lies sich ein Dieb in einer Bankfiliale in Erfurt einschließen. Der Unbekannte hatte sich im Inneren versteckt gehalten, als die Filiale Freitagnachmittag geschlossen wurde. Anschließend durchsuchte er die Büros und brach einen Schrank auf. An diesem hinterließ er einen Schaden von etwa 1.000 Euro und stahl daraus Münzgeld sowie diverse Sondermünzen im Gesamtwert von etwa ...

