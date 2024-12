Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Dieb in Bankfiliale eingeschlossen

Erfurt (ots)

Am vergangenen Wochenende lies sich ein Dieb in einer Bankfiliale in Erfurt einschließen. Der Unbekannte hatte sich im Inneren versteckt gehalten, als die Filiale Freitagnachmittag geschlossen wurde. Anschließend durchsuchte er die Büros und brach einen Schrank auf. An diesem hinterließ er einen Schaden von etwa 1.000 Euro und stahl daraus Münzgeld sowie diverse Sondermünzen im Gesamtwert von etwa 5.000 Euro. Durch Aufdrücken der Eingangstür gelangte er nach draußen und floh in unbekannte Richtung. Ein Zeuge bemerkte den Einbruch Sonntagnachmittag und rief die Polizei. Diese sicherte am Tatort zahlreiche Spuren des Täters und ermittelt nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. (SE)

