LPI-EF: Felge zerkratzt

Erfurt (ots) - In der Nacht zu Dienstag hatten es Einbrecher in Erfurt auf ein Mobilfunkgeschäft abgesehen. Gegen 01:00 Uhr hoben die beiden Unbekannten am Anger einen Gullideckel aus seiner Vertiefung und warfen damit die Glastür zum Handyladen ein. Anschließend stahlen sie aus dem Verkaufsraum mehrere Smartphones in noch unbekannter Anzahl und flüchteten. Zeugen beobachteten das Geschehen und informierten die ...

mehr