Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Brand eines Einfamilienhauses - Ursache geklärt

Borken (ots)

Tatort: Borken-Marbeck, An der Ölmühle;

Tatzeit: 08.04.2025, 19.20 Uhr;

Am Dienstagabend wurden die Kräfte von Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei zur Straße An der Ölmühle in Borken-Marbeck gerufen. Ein im Rohbau befindliches Einfamilienhaus war in Brand geraten und der Dachstuhl stand bei deren Eintreffen voll in Flammen. Durch das Feuer entstand hoher Sachschaden. Personen wurden nicht verletzt. Nach Beendigung der Löscharbeiten wurde die Brandstelle durch die Polizei beschlagnahmt. Die Kriminalpolizei nahm am Folgetag die Ermittlungen auf. Nach deren Abschluss steht die Brandursache nunmehr fest: Derzeit finden in dem Rohbau Dachdeckerarbeiten statt. Durch diese entstand offenbar ein nicht offen sichtbarer Schwelbrand, der sich erst nach Abschluss der Arbeiten zu einem offenen Feuer entwickelte. Hinweise auf eine vorsätzliche Straftat liegen nicht vor. Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Brandstiftung.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell