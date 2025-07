Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Parkrempler mit Unfallflucht auf Baumarktparkplatz

Ein Unbekannter hat am Dienstagnachmittag zwischen 17 und 19.30 Uhr auf dem Parkplatz des Bodenseecenters im Bereich des Baumarkts einen Daimler touchiert und im Anschluss das Weite gesucht. Mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken streifte er den Wagen an der linken Front und verursachte ca. 4.000 Euro Sachschaden. Spuren deuten darauf hin, dass der Unbekannte mit einem weißen Fahrzeug, möglicherweise einem Lieferwagen, unterwegs gewesen sein dürfte. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 beim Polizeirevier Friedrichshafen zu melden.

Überlingen

89-Jährige fährt in den Bodensee

Ein Fahrfehler dürfte die Ursache dafür gewesen sein, dass eine Autofahrerin am Mittwochmorgen im Bodensee zum Stehen kam. Die Beamten schließen nicht aus, dass die Seniorin im Bereich des Tennisclubs im Strandweg die Pedale verwechselte, Gas gab und daraufhin ins Wasser fuhr. Wegen des flachen Wassers konnte sie das Fahrzeug selbständig unverletzt verlassen. Das Auto musste mittels eines Kranes geborgen werden. Die Wasserschutzpolizei und die Feuerwehr konnten Betriebsstoffe binden und eine Verschmutzung des Sees verhindern.

Überlingen

Unbekannte stehlen Bargeld aus Kasse

Gering ausgefallen ist die Beute eines Diebes, der sich in der Nacht von Montag auf Dienstag unberechtigt Zutritt zur Hütte der Minigolfanlage in der Seestraße verschafft hat. Die Polizei Überlingen hat die Ermittlungen zum Einbruch aufgenommen und bittet Zeugen der Tat, sich unter Tel. 07551/804-0 zu melden.

Überlingen

Brand gelegt durch 68-Jährigen

Weil er im Verdacht steht, am Dienstagmittag in einer Unterkunft in der Ottomühle einen Brand gelegt zu haben, ermittelt nun die Polizei gegen ihn. Der 68-jährige Bewohner soll in der Toilette einen Besen angezündet haben und sorgte damit für einen Einsatz der Feuerwehr und der Polizei. Die Ermittler nahmen den Tatverdächtigen vorläufig fest und brachten ihn, aufgrund seines psychisch auffälligen Zustandes, in eine Fachklinik. Ihn erwartet eine Anzeige.

Deggenhausertal - Urnau

Nach Spiegelstreifer davongefahren

Nach einem Spiegelstreifer am Montagnachmittag gegen 17 Uhr auf der L 204 im Bereich Urnau ermittelt die Polizei Überlingen. Am Ortseingang Urnau kam es zur Kollision zwischen einem Pkw und einem Wohnmobil. Bis der Fahrer des Wohnmobils wenden konnte, hatte sein unbekannter Unfallgegner in Richtung Hefigkofen bereits das Weite gesucht und konnte nicht mehr angetroffen werden. Die Ermittler nehmen Hinweise unter Tel. 07551/804-0 entgegen.

Meersburg

Betrunkener Autofahrer kollidiert mit Gegenverkehr

Am Dienstagnachmittag gegen 17 Uhr hat sich auf der Kreisstraße 7761 zwischen Grasbeuren und Baitenhausen ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Ein 47-jähriger Mini-Fahrer war in Richtung Baitenhausen unterwegs und geriet in einer Linkskurve aus bislang nicht abschließend geklärter Ursache in den Gegenverkehr. Dort prallte er mit dem VW einer entgegenkommenden 57-Jährigen zusammen. Beide Fahrzeuginsassen wurden schwer verletzt und vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. An den Autos entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 25.000EUR, sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten eine Alkoholisierung des 47-Jährigen fest. Weil eine Atemalkoholmessung den Verdacht bestätigte, musste der Mann in einer Klinik eine Blutprobe abgeben. Er wird wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung angezeigt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell