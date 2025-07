Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Überlingen

LKW flüchtet nach Unfall auf Bundesstraße

Ein Verkehrsunfall hat am Mittwochnachmittag kurz vor 16 Uhr auf der B 31 rund 20.000 Euro Sachschaden gefordert. Ein unbekannter Lastwagenfahrer fuhr vom Parkplatz "Wölfle" auf die Bundesstraße in Richtung Überlingen auf und übersah dabei offenbar den herannahenden Verkehr. Eine 64-jährige Toyota-Fahrerin wich auf den linken Fahrstreifen aus um eine Kollision mit dem Lkw zu verhindern, stieß dabei jedoch dem Hyundai eines dort fahrenden 57-Jährigen zusammen. Die Unfallbeteiligten bleiben unverletzt, der Unfallverursacher setzte seine Fahrt jedoch fort. Eine aufmerksame Zeugin notierte das Kennzeichen des aus dem Ausland kommenden Lasters. Die Ermittlungen der Polizei zum Verantwortlichen Fahrer, den eine Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht erwartet, dauern aktuell noch an.

Markdorf

Unfallflucht nach Parkrempler

Auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts in der Rudolf-Diesel-Straße hat ein Autotransporter-Fahrer am Mittwoch gegen 13 Uhr einen Unfall verursacht. Zeugenangaben zufolge streifte er beim Ausparken einen geparkten BMW und fuhr im Anschluss einfach davon. Um den Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro kümmerte er sich nicht. Weitere Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter Tel. 07544/9620-0 beim Polizeiposten Markdorf zu melden. Die Ermittlungen zur Unfallflucht dauern aktuell noch an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell