PP Ravensburg: 11-Jähriger abgängig - Polizei bittet um Mithilfe

Landkreis Ravensburg (ots) - Ravensburg Sieben Autos zerkratzt Unbekannte Täter haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch mutwillig sieben verschiedene Pkws in der Straße "Am Kanal" in Weißenau beschädigt. Die am Gehweg oder Straßenrand geparkten Autos wurden auf der rechten Fahrzeugseite zerkratzt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist bislang noch unbekannt. Sachdienliche Hinweise werden beim Polizeirevier ...

