Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Schlier

Roller getunt - Jugendlichen erwartet Anzeige

Weitaus schneller als die erlaubten 45 km/h war ein 17-Jähriger am Donnerstag gegen 22.30 Uhr mit seinem Motorroller unterwegs. Eine Streifenwagenbesatzung fuhr hinter dem Jugendlichen, der zwischen Fenken und Schlier mit über 60 km/h fuhr. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass am Zweirad technische Veränderungen vorgenommen worden waren. Den Motorroller beschlagnahmten die Beamten und zeigten den 17-Jährigen, der nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist, bei der Staatsanwaltschaft an.

Bodnegg

Polizei sucht Zeugen und Geschädigten nach Verkehrsunfall

Zu einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstag kurz nach 16 Uhr auf der B 32 zwischen Grünkraut und Rotheidlen ereignet hat, sucht das Polizeirevier Ravensburg Zeugen und Geschädigte. Ersten Erkenntnissen der Beamten zufolge überholte der 65 Jahre alte Fahrer eines Personentransporters zu Beginn der zweispurigen Fahrbahn zunächst ein Fahrzeug und nutzte hierzu die Sperrfläche. Im weiteren Verlauf überholte der 65-Jährige am Ende des zweispurigen Bereichs den Ford Ranger eines 56-Jährigen, streifte diesen dabei und musste zur Beendigung des Überholvorgangs die Gegenspur benutzen. Sowohl der Ford-Fahrer als auch ein entgegenkommender, bislang unbekannter Fahrzeuglenker mussten abbremsen und ausweichen, um eine Kollision zu vermeiden. Der Sachschaden beträgt mehrere hundert Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs gegen den 65-Jährigen, dessen Führerschein von den Beamten sichergestellt wurde. Zeugen des Unfalls sowie der Lenker des Fahrzeugs, der im Gegenverkehr abbremsen und ausweichen musste, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 zu melden.

Weingarten

Radfahrer bei Unfall schwer verletzt - Unfallverursacherin flüchtet zunächst

Schwere Kopfverletzungen hat ein 62 Jahre alter Pedelec-Fahrer bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag gegen 14.45 Uhr in der Baienfurter Straße erlitten. Der Radler passierte einen am Fahrbahnrand stehenden Citroen, als dessen 25-jährige Fahrerin unvermittelt die Tür öffnete. Der 62-Jährige, der keinen Helm trug, stürzte und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die 25-Jährige fuhr indes weg, ohne ihre Personalien zu hinterlassen. Zeugen konnten der Polizei Hinweise auf die Frau und deren Fahrzeug geben, sodass die Beamten die 25-jährige Unfallverursacherin rasch ermitteln konnten. Diese musste ihren Führerschein an Ort und Stelle abgeben und muss nun mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen.

Vogt

Laterne umgefahren und Hecke beschädigt

Am Donnerstag gegen 16 Uhr ist ein 45-jähriger VW-Fahrer mutmaßlich wegen eines gesundheitlichen Problems in der Panoramastraße gegen eine Straßenlaterne gefahren, welche dadurch umknickte. Daraufhin fuhr er durch eine dahinterstehende Hecke in einen Garten. Es wurde sowohl die Hecke als auch ein Gartenhaus beschädigt. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Der Sachschaden an der Straßenlaterne wird auf mehrere hundert Euro beziffert, wohingegen dieser an dem VW rund 8.000 Euro beträgt. Der 45-Jährige wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht.

Isny

Fahrzeug angefahren und das Weite gesucht

Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro hat ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker am Donnerstag an einem Skoda Kodiaq verursacht, der zwischen 8 und 12.30 Uhr auf dem Parkplatz am Schillerplatz abgestellt war. Der Unbekannte prallte mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken gegen den vorderen rechten Kotflügel des Skoda. Ohne seine Personalien zu hinterlassen fuhr der Unfallverursacher weg. Die Polizei geht davon aus, dass dieser mit einem roten Fahrzeug unterwegs war. Hinweise zum Unfall oder zum Verursacher erbittet der Polizeiposten Isny unter Tel. 07562/97655-0.

Leutkirch

Heckscheibe von Auto zerstört - Zeugen gesucht

Auf einem Parkplatz in der Evangelischen Kirchgasse hat ein unbekannter Täter zwischen Donnerstagabend, kurz nach 23 Uhr, und Freitagmorgen, 7 Uhr, die Heckscheibe eines dort parkenden Mercedes mutwillig zerstört. Der Sachschaden am Mercedes beläuft sich auf rund 1.000 Euro. Das Polizeirevier Leutkirch ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zur Tat oder zu Verdächtigen machen können, sich unter Tel. 07561/8488-0 zu melden.

Leutkirch

Parkendes Auto beschädigt und geflüchtet

Wegen Unfallflucht ermitteln Beamte des Polizeireviers Leutkirch, nachdem ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker zwischen Montag und Donnerstag einen auf dem Parkplatz des Center Parcs abgestellten Seat touchiert hat. Ohne seine Personalien zu hinterlassen fuhr der Unbekannte weg. Am Seat entstand erheblicher Sachschaden am linken, hinteren Kotflügel. Die Polizei geht anhand Lackspuren davon aus, dass der Unfallverursacher mit einem orangefarbenen Fahrzeug unterwegs war. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zum Verursacher geben können, mögen sich unter Tel. 07561/8488-0 bei den Ermittlern melden.

Leutkirch

Parkendes Auto mutwillig beschädigt

Offenbar mutwillig hat ein unbekannter Täter ein in der Sudetenstraße geparktes Auto beschädigt. Im Zeitraum zwischen Mittwoch, 22 Uhr, und Donnerstag, 13 Uhr, drückte der Unbekannte die Kunststoffhalterung des linken Nebelscheinwerfers ein, sodass diese zu Bruch ging. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Das Polizeirevier ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und bittet unter Tel. 07561/8488-0 um sachdienliche Hinweise zu Tat und Täter.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell