Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Auseinandersetzung zwischen zwei Männern

Nach einem Vorfall, der sich am Freitagmorgen gegen 4 Uhr auf der Uferstraße ereignet hat, ermittelt die Polizei. Sicherheitskräfte stoppten zwei Männer, die offenbar in Streit geraten waren und sich über die Uferanlage verfolgten. Während der 36-Jährige angab, dass sein Kontrahent ihn mit einem Messer bedroht habe, schilderte der 33-Jährige, dass sein Gegenüber ihm zuvor den Rucksack gestohlen habe. Weiter wollten sich die augenscheinlich deutlich alkoholisierten Männer zunächst nicht äußern. Die Polizei Friedrichshafen hat die Ermittlungen aufgenommen und will näheres zum Hergang und den Hintergründen klären.

Friedrichshafen

Männer geraten aneinander

Nach einer handfesten Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern am Donnerstag gegen 22.45 Uhr im Bereich des Graf-Zeppelin-Hauses müssen die Beteiligten mit Strafanzeigen rechnen. Aus bislang unbekannter Ursache waren die vier Männer im Alter zwischen 21 und 27 Jahren in einen Streit geraten, der offenbar eskalierte. Sie trugen jeweils entsprechende Blessuren davon, Rettungskräfte brachten zwei der Beteiligten zu weiteren Versorgung ihrer leichten Verletzungen in eine Klinik. Der Hergang und Hintergrund der Auseinandersetzung sind Gegenstand der noch andauernden Ermittlungen.

Friedrichshafen

Polizisten angegriffen und beleidigt

Strafrechtlich ermittelt die Polizei gegen eine Jugendliche, die am Donnerstag gegen 21.45 Uhr in der Uferstraße negativ in Erscheinung getreten ist. Polizisten kontrollierten eine Personengruppe, weil zwei der Männer gegen ein auferlegtes Aufenthaltsverbot verstoßen hatten. Die Jugendliche versuchte zu flüchten, griff im Rahmen der Verfolgung eine Polizeibeamtin an und beleidigte die Einsatzkräfte bei der vorläufigen Festnahme. Die Polizisten fanden in ihrem Rucksack mehrere originalverpackte Parfumflacons, die die Jugendliche mutmaßlich zuvor gestohlen hatte. Der jungen Frau droht nun, neben der Anzeige wegen des Tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Beleidigung eine Anzeige wegen Diebstahls.

Meckenbeuren

Fehler beim Kreuzen der Bundesstraße

Auf der B 30 kam es am Donnerstagvormittag gegen 12 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Ein 85-jähriger Mitsubishi-Fahrer überquerte die Bundesstraße von einem Ortsverbindungsweg kommend in Fahrtrichtung Schwarzenbach. Hierbei übersah er offenbar den Renault Clio eines auf der Bundesstraße herannahenden 27-Jährigen. In der Folge kam es zur Kollision, bei der der 27-Jährige leicht verletzt wurde. An den Autos entstand ein Sachschaden in Gesamthöhe von rund 20.000EUR. Die Bundesstraße wurde während der Unfallaufnahme teilweise gesperrt.

Meckenbeuren

Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Am Donnerstagabend gegen 20.30 Uhr wurde ein 17-jähriger Motorradfahrer bei einem Unfall in Brochenzell schwer verletzt. Ein 46-jähriger Fahrer eines VW Sharan war in der Andreas-Hofer-Straße in Richtung Meckenbeuren unterwegs und wollte nach links in eine Grundstückseinfahrt abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem von hinten überholenden Motorradfahrer. Der 17-jährige Zweiradfahrer verlor die Kontrolle, stürzte und prallte gegen eine Mauer. Er trug zwar einen Helm, jedoch keine Sicherheitskleidung und wurde beim Aufprall schwer verletzt. Ein Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Versorgung in eine Klinik. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge war der 17-Jährige nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis.

Überlingen

Lastwagenunfall auf der Bundesstraße

Eine stundenlange Sperrung der Bundesstraße 31n und hoher Sachschaden waren die Folge eines Verkehrsunfalls am Donnerstagnachmittag zwischen Überlingen und Stockach. Ein 46 Jahre alter Sattelzug-Fahrer war in Richtung Stockach unterwegs, als er während eines Überholmanövers Ölaustritt aus seinem Zugfahrzeug und kurz darauf einen Motorschaden feststellen musste. In der Folge verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit der Leitplanke, wo er zum Stehen kam. Neben hohem Sachschaden am Lastwagen als auch an der Leitplanke, sorgten aufgewirbelte Steine des Banketts für eine Beschädigung an einem nachfolgenden Auto. Der Gesamtsachschaden wird auf rund 27.000 Euro beziffert. Verletzt wurde bei dem Vorfall glücklicherweise niemand. Zur Unfallaufnahme, der aufwendigen Bergung des Lkw und Reinigung der Fahrbahn musste die B 31n bis etwa 23.15 Uhr in Richtung Stockach gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell