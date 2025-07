PP Ravensburg: Gartenwerkzeug aus Lkw geklaut

Ravensburg (ots) - Wangen i. Allgäu Unfallflucht Am Freitag in der Zeit von 06.00 Uhr bis 17.00 Uhr wurde ein Pkw Ford in der Braugasse auf Höhe des Gebäudes Herrenstraße 23 in Wangen vermutlich von einem Lkw angefahren. Ohne sich um den Schaden im Heckbereich, welcher vermutlich ca. 1500.- Euro beträgt zu kümmern, fuhr der Unfallverursacher davon. Da in der Straße reger Lieferkehr stattfindet, sucht die Polizei ...

mehr