Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkrais Sigmaringen

Ravensburg (ots)

Pfullendorf

Pkw schanzt über Kreisverkehr

Am Freitag, gegen 22.40 Uhr beobachtete ein Zeuge, wie ein roter Pkw von der Innenstadt in Pfullendorf kommend auf der Otterswanger Straße geradeaus über den Kreisverkehr fuhr und anschließend in Richtung Krauchenwies geflüchtet ist. Laut Zeugen solle es sich um einen roten Ford mit Dachbox gehandelt haben. An der Unfallstelle wurden zwei Verkehrsschilder beschädigt, beziehungsweise samt Fundamenten aus dem Boden gerissen. Der Gesamtschaden am Kreisverkehr wird laut Polizei auf ca. 5000.- Euro geschätzt. Die Polizei sucht jetzt nach weiteren Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Unfall machen können. Diese werden gebeten sich beim Polizeiposten in Pfullendorf unter Tel.: 07552 2016-0 zu melden.

Meßkirch

Autofahrer greift Polizeibeamte an

Am Freitag gegen 19.25 Uhr bemerkte eine Streife des Polizeireviers Sigmaringen, dass der Fahrzeugführer eines grauen Renaults in der Straße Am Hauptbühl in Meßkirch nicht angegurtet war. Aufgrund dieser Beobachtung wurde der 50-jährige Fahrzeugführer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass der Mann erheblich unter Alkoholeinwirkung stand. Ein Atemalkoholtest welcher vor Ort umgerechnet 1,18 Promille ergab, bestätigte diese Vermutung. Im Anschluss weigerte sich der Mann, zur Blutentnahme mitzukommen. Er leistete erheblichen Widerstand, bei welchem wüste Beleidigungen gegen die Beamten mit einhergingen. Während dem Delinquent die Handschließen angelegt werden sollten, kam offensichtlich die Mutter des Beschuldigten hinzu, beleidigte und bedrohte die Polizeibeamten ebenfalls. Zudem versuchte sie ihren Sohn aus seiner Lage zu befreien. Schließlich konnte der Mann in den Streifenwagen und anschließend ins Krankenahaus zur Blutentnahme verbracht werden. Von Seiten der Polizei wurde gegen den Renault-Fahrer als auch gegen seine Mutter entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell